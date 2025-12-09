Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Malusci: “Non ci sono più alibi, chi rema contro deve essere mandato via”
L'opinione di Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno
So cosa vuol dire quando si passano momenti come questo e sono stato uno dei primi a dire di dover restare vicini alla squadra, poi però vedi la prestazione di sabato. i primi 10 minuti vedevi solo la Fiorentina, poi il rigore di ha spezzato le gambe; in quel momento lì sono venuti fuori tutti i problemi dello spogliatoio. I leader dovevano prendere il pallone e darlo a Kean, Vanoli avrebbe dovuto prendersi delle responsabilità. Il confronto con la Curva lo avrei voluto vedere al Viola Park non allo stadio. L'allenatore vive lo spogliatoio tutti i giorni e sa chi è che rema contro la squadra e queste persone devono essere fatte fuori, chiunque esso sia anche se si tratta dei giocatori più importanti. A costo di andare con 12 giocatori, ma chi viene deve essere pronto a lottare per vincere le partite. Pensavo che Vanoli fosse l'uomo giusto, ma rispetto a quando è arrivato vedo già una persona diversa sembra che si stia spengendo. Per risollevarti devi puntare sui giocatori che ti hanno trascinato la scorsa stagione, poi Fortini lo farei giocare sempre.
Gudmundsson—
Inizialmente dicevo Gudmundsson più altri dieci, ma adesso ci ho perso le speranze ed è un peccato.
