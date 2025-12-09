Massimo Sandrelli nel suo intervento al Pentasport ha analizzato i problemi della Fiorentina che sembra non riuscire a risollevarsi.
Sandrelli: "Salvezza? Con questo clima è difficile. Chi va in campo deve lottare"
Massimo Sandrelli al Pentasport di Radio Bruno è sicuro: "Il problema è del tutto ambientale, chi va in campo deve lottare"
Io spero sempre che la Fiorentina si salvi, ma se devo parlare in maniera oggettiva è chiaro che le difficoltà sono enormi. Ad ora non ci sono i presupposti per pensare alla salvezza, ma il problema non è tecnico bensì ambientale. Io sinceramente mi aspettavo qualcosa di più anche da Vanoli. L'allenatore deve gestire le teste dei giocatori, poi deve pensare ai piedi. Io non credo nemmeno alla preparazione sbagliata, il problema è del tutto ambientale. Chi va in campo deve dimostrare di avere voglia, spirito, anima... i nomi adesso non bastano più. L'Inter in campo dà l'anima, il Milan ribalta una partita dopo essere andato sotto di due gol.
