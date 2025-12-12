Valcareggi avverte: “Spogliatoio non unito. Kean e Gud non hanno esultato insieme”

Ieri abbiamo portato a casa la vittoria, tutto ok, ma adesso arriva una gara in cui dovranno emergere davvero gli uomini e il gruppo. Il gol di Gudmundsson di ieri è nato grazie a Kean, eppure l’islandese non lo ha nemmeno considerato. Diciamolo senza giri di parole: lo spogliatoio non è unito. Kean capitano? Un regalo che gli hanno fatto, quasi una mossa ruffiana. Comunque abbiamo vinto, quindi viva Kean capitano