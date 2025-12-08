Il consiglio di Longhi: “Fiorentina, guardati Verona-Atalanta e impara”

Il giornalista Bruno Longhi, a Radio Sportiva, ha analizzato il momento della Fiorentina. Le sue parole:
La Fiorentina dovrebbe guardarsi Verona-Atalanta. I gialloblù hanno fatto una partita mostruosa, con grinta e voglia, lottando su ogni pallone. I viola si devono levare lo smoking e mettersi la tuta da lavoro. Il Verona ha dimostrato che con la forza di volontà si possono vincere anche le partite più ostiche, la Fiorentina invece sta pensando ad altro: a chi tira i rigori, alle dichiarazioni, alle smentite sui social... Deve mettersi in testa che solo con un calcio diverso si può raddrizzare.
