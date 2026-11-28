Alessandro Bocci, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha espresso preoccupazione per la Fiorentina e la sfida di Udine
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Il giornalista Alessandro Bocci, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della prossima sfida gigliata:
Sono preoccupato per la sfida di Udine, lo sono tantissimo, perché mi sembra che la Fiorentina non cresca come dovrebbe. Ha tanti limiti e problemi e pochi pregi. C’è una lista enorme di elementi che mi preoccupano, è una Fiorentina fatta male per principio e a questo si uniscono varie altre cose. La Fiorentina ricade sempre sugli stessi errori, non si può continuare a prendere due gol a partita. Ha vinto solo due partite e, quando ha vinto, è stata obbligata a fare quattro gol. Andrà aiutata sul mercato, ma è ancora lontano.
Vanoli
Deve andare di testa sua, non deve farsi condizionare dalla piazza, da Paratici e dalla rosa. Adesso deve fare punti e deve fare le sue scelte senza guardare se il contro sia d’accordo.
Pellegrino e Beto
L’argentino non sta facendo male, anche se a Monza è stato coinvolto nel grigiore generale. C’è anche da dire che in alcune partite non gli arrivano palloni giocabili. Magari Vanoli ha visto un Beto in crescita: a Monza non è entrato male e a Udine può avere magari un po' di spirito di rivalsa. Si parla comunque di due attaccanti che non hanno una differenza netta. Non sarei così sorpreso di veder Beto titolare.
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