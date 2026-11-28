Il giornalista Alessandro Bocci, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della prossima sfida gigliata:

Sono preoccupato per la sfida di Udine, lo sono tantissimo, perché mi sembra che la Fiorentina non cresca come dovrebbe. Ha tanti limiti e problemi e pochi pregi. C’è una lista enorme di elementi che mi preoccupano, è una Fiorentina fatta male per principio e a questo si uniscono varie altre cose. La Fiorentina ricade sempre sugli stessi errori, non si può continuare a prendere due gol a partita. Ha vinto solo due partite e, quando ha vinto, è stata obbligata a fare quattro gol. Andrà aiutata sul mercato, ma è ancora lontano.