Bocci: “Pisa fastidioso, ma la Fiorentina ora è squadra, deve guardare a sé”

Redazione VN 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 14:28)

Alessandro Bocci è intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, nel corso di "A pranzo con il Pentasport", in vista di Fiorentina-Pisa:

"A Bialystok sono scesi in campo interpreti diversi, ma hanno confermato quanto di buono visto già a Como. Finalmente la Fiorentina gioca da squadra, ma con il Pisa sarà una partita totalmente diversa. Diversamente dalle ultime gare in cui il possesso palla è stato bassissimo, invece lunedì ci sarà una partita da condurre. Bisogna vedere quale sarà il piano gara dell'allenatore".

Pisa? "È una squadra fastidiosa, lotta e ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Non avrei esonerato Gilardino, ma anche con Hiljemark non ha perso le caratteristiche di lotta. Durosinmi è ancora un po' lento, si deve ancora ambientare. L'allenatore vuole cambiare sistema di gioco e venire a Firenze col 3-5-2. Farà difesa e contropiede nel primo tempo, ma non son convinto che il suo obiettivo non possa essere semplicemente pareggiare".

Formazione? "Parisi lo preferisco schierato alto, perché in difesa mi fa paura perché un errore lo può sempre fare. Metterei Gosens terzino e davanti sulle fasce Solomon con Parisi".

Kean? "Non è il solito, speriamo che questi due gol consecutivi gli diano fiducia per fare un finale di stagione importante. La Fiorentina si salva con i suoi gol. Piccoli con lo Jagiellonia ha guadagnato un bel rigore, si sta dando tanto da fare. Certo gli preferisco comunque Kean, anche in queste condizioni".

Corsa salvezza? "La Fiorentina non deve guardare alle altre. Deve pensare a fare i suoi punti, proseguire sulla strada virtuosa. Ha già cominciato a cambiare marcia, ora deve fare una partita tosta contro il Pisa".