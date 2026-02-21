Pillon: “Pisa, Serie A spietata. Da Sottil ora mi aspetto qualche gol in più”

Viola News
Giuseppe Pillon, ex allenatore nel 2015 del Pisa, è intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, nel corso di “A pranzo con il Pentasport”: Pisa? “Ha fatto la scalata dalla C alla Serie A, è una società solida e ha grandi...
Giuseppe Pillon, ex allenatore nel 2015 del Pisa, è intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, nel corso di "A pranzo con il Pentasport":

Pisa? "Ha fatto la scalata dalla C alla Serie A, è una società solida e ha grandi ambizioni". Gilardino? "Ogni partita se la sono giocata fino in fondo, in alcune non meritavano di perdere. La Serie A però è spietata e hanno cambiato allenatore. Sono curioso anch'io di vedere all'opera Hiljemark, vediamo se è all'altezza della situazione".

Pioli? "Sempre difficile da fuori giudicare cosa è successo, certo fa strano se si guarda al curriculum. Adesso con Vanoli la squadra la vedo più inquadrata e organizzata e credo che alla fine la Fiorentina, con difficoltà, si salverà. Andare a vincere a Como non è cosa da poco, sono una squadra forte e organizzata".

Paratici? È molto importante avere qualcuno che possa unire società, allenatore e giocatori. È un cuscinetto molto importante per l'allenatore, un dialogo è molto importante per avere unità di intenti tra Ds e tecnico".

Sottil (Pillon lo ha allenato a Pescara ndr)? "Ha grandissime potenzialità, salta l'uomo e crea superiorità numerica. È uno tosto, non si arrende alle prime difficoltà. Si guadagna il posto negli allenamenti con il lavoro quotidiano. Ora me lo aspetto con qualche gol in più".

