Bocci: “Nicolussi in viola deve fare salto di qualità, in difesa un’uscita”

Redazione VN 27 agosto 2025 (modifica il 27 agosto 2025 | 19:12)

Alessandro Bocci, ospite nel corso del "Pentasport" di Radio Bruno, ha commentato le mosse di mercato della Fiorentina e la vigilia del ritorno del playoff di Conference, contro il Polissya:

Nicolussi? "È necessario che faccia un salto di qualità rispetto alla comunque buona base vista a Venezia. Vedo più probabile che lo faccia Sohm, mi sembra più pronto, può fare anche il regista, non classico. Se vuoi giocare con un regista è più Fagioli il prescelto tra quelli in rosa. Con Nicolussi, Sohm e Fagioli mi dà l'idea che spesso si giocherà col 3-5-1-1 o 3-5-2. Allo stesso tempo non vedo la Fiorentina spendere 20 milioni, ma nemmeno 15 per Nicolussi. Tra centrocampo e attacco Beltran e Richardson sono fuori dal progetto di Pioli, possono andare.

Comuzzo? "Rifiutata la proposta araba, ha fatto bene. Ha pensato alla sua carriera, è in odore di nazionale e a 20 anni andare lì significa bruciarsi troppo presto. Ha fatto una scelta intelligente". Parisista per rinnovare il contratto, ma è funzionale ad andare via? In quel caso Fortini a sinistra e mancherebbe il vice Dodò".

Lindelof? "Kouadio ha fatto molto bene nel precampionato, con lui sono 6 i centrali in rosa, oltre a Kospo. Con una nuova entrata ne deve uscire uno, come Pablo Marì che ha avuto delle offerte a meno che non capitino offerte irrinunciabili per Comuzzo negli ultimi 5 giorni".