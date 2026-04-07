Bocci: “Kean non facile da gestire. Crystal Palace? Viola meglio con le big”

"Kean a Firenze ha trovato condizione ideale, almeno fino a poco fa. È di un altro livello, ha il posto garantito perché non ha concorrenza"

Redazione VN 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 13:42)

Alessandro Bocci ai microfoni di Radio Bruno nel corso del "Pentasport" ha parlato dei principali temi in casa Fiorentina:

Kean? "Non ho mai dubitato che giocasse a Verona, non ne vedevo il motivo visto quanto viene pagato e le condizioni fisiche. La delusione per la Nazionale è comprensibile, anzi è anche apprezzabile. Però poi ci si aspetta da lui che giochi per la Fiorentina e dia il massimo. Kean non è molto facile da gestire, per chiunque. A Firenze ha trovato una condizione ideale, almeno fino a poco fa. È di un altro livello, ha il posto garantito perché non ha concorrenza".

Gioco? "Non lo trovi adesso, in questo momento della stagione. Quello che conta è il risultato. Certo se giochi come a Verona è difficile, ma non sempre è così che ti mancano 5/6 giocatori titolari, tra cui Dodò e Parisi che è il più in forma".

Crystal Palace? "Nelle partite importanti la Fiorentina è sempre più reattiva e presente a sé stessa. Con Vanoli quest'anno, ma anche con Palladino ha sempre fatto meglio con le squadre forti. A Londra sono sicuro che farà una buona partita".