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Bocci: “Kean non facile da gestire. Crystal Palace? Viola meglio con le big”

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"Kean a Firenze ha trovato condizione ideale, almeno fino a poco fa. È di un altro livello, ha il posto garantito perché non ha concorrenza"
Redazione VN

Alessandro Bocci ai microfoni di Radio Bruno nel corso del "Pentasport" ha parlato dei principali temi in casa Fiorentina:

Kean? "Non ho mai dubitato che giocasse a Verona, non ne vedevo il motivo visto quanto viene pagato e le condizioni fisiche. La delusione per la Nazionale è comprensibile, anzi è anche apprezzabile. Però poi ci si aspetta da lui che giochi per la Fiorentina e dia il massimo. Kean non è molto facile da gestire, per chiunque. A Firenze ha trovato una condizione ideale, almeno fino a poco fa. È di un altro livello, ha il posto garantito perché non ha concorrenza".

Gioco? "Non lo trovi adesso, in questo momento della stagione. Quello che conta è il risultato. Certo se giochi come a Verona è difficile, ma non sempre è così che ti mancano 5/6 giocatori titolari, tra cui Dodò e Parisi che è il più in forma".

Crystal Palace? "Nelle partite importanti la Fiorentina è sempre più reattiva e presente a sé stessa. Con Vanoli quest'anno, ma anche con Palladino ha sempre fatto meglio con le squadre forti. A Londra sono sicuro che farà una buona partita".

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