Alessandro Bocci, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato del mercato della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Favorevole a Koleosho, ma serve pazienza. Vi dico di Comuzzo e Mandragora”
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Bocci: “Favorevole a Koleosho, ma serve pazienza. Vi dico di Comuzzo e Mandragora”
Il commento di Alessandro Bocci al Pentasport di Radio Bruno
La Turchia sembrava la Fiorentina dei primi tempi, piatta e ferma. Conferenza stampa? Mi aspetto nel limite del possibile un salto di qualità nel mercato. Non sarà facile tra cessioni e entrate, ma il prossimo step è vedere come nasce la Fiorentina. Kean e Grosso si conoscono, l'allenatore dovrebbe sapere come prenderlo.
I singoli—
Sono contrario alla rivoluzione assoluta. Comuzzo deve rimanere anche se bisogna capire come vuole giocare Grosso. La soluzione del 4-3-3 credo sia quella più diretta. Comuzzo, a meno che non ci siano offerte di 30 milioni, va valorizzato. Mandragora? Ha sempre fatto il suo e anche qualcosa di più, ha fatto tanti gol. Prima di venderlo bisogna pensarci, poi dipende dall'offerta. Una figura a centrocampo fisico e strutturato serve, se arriva allora Mandragora si può sacrificare.
Koleosho—
Se lo prendiamo e sono favorevole, bisogna avere pazienza, va fatto crescere. O lo abbini a qualcuno, altrimenti se punti tutto su di lui devi mettere in preventiva delle difficoltà. È un acquisto di prospettiva. Ma in certi ruoli serve qualcuno di peso. Lang? Mi è sempre piaciuto, mi sono sorpreso che il Napoli l'abbia lasciato andare via così solo dopo sei mesi.
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