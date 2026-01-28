Alessandro Bocci, noto giornalista, è stato ospite al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina:
Bocci duro: “La squadra non percepisce il pericolo, serve amor proprio”
Ieri sera, mentre guardavo il secondo tempo, mi domandavo: cosa c'è nella testa di questi giocatori? Il risultato è stato sconsolante, la Fiorentina non è mai stata in partita tolti i primi 15 minuti. Non puoi prendere sempre gol alla prima occasione che concedi; ha ragione Vanoli, questa squadra non percepisce il pericolo. I giocatori non hanno un minimo di amor proprio; alla prima difficoltà la squadra si è sciolta. La scelta di Christensen titolare? Voglio andare oltre questa scelta. Prima della partita col Como si parlava di Fabbian falso nueve per far rifiatare Piccoli e Kouame nemmeno convocato: ma perché in un momento del genere?
Piccoli e Fazzini—
A Piccoli ho dato la sufficienza, ma dobbiamo dire che nell'azione dell'infortunio si è divorato il gol. Quanti ne ha sbagliati così? Cose del genere le ho viste fare nei campi di Serie C. Per me non ha senso vendere Fazzini; un giocatore così promettente che viene da un infortunio lo vendi ora dopo averlo acquistato in estate? Aspettiamo a valutarlo, magari non è in sintonia con l'allenatore.
Il mercato—
Sono molto contento dell'arrivo di Paratici, ma questa prima parte di lavoro non mi sta convincendo. Solomon e Harrison, ad ora, non mi sembrano giocatori che cambiano la Fiorentina. Brescianini, invece, penso che possa dare un buon contributo. Fabbian è un buon giocatore, ma non so se è l'uomo giusto per la situazione in cui ti trovi. Fortini? A quell'età, quando sei coccolato da quadre importanti non è semplice, ma un allenatore deve parlarci. L'errore sul secondo gol è molto grave.
Il nuovo presidente—
Le sue parole sono state chiare, e non metto in dubbio le loro buono intenzione. Poi bisogna capire quali sono i loro piani futuri, oggi si ragiona anche con l'emozione ma la Fiorentina non si può gestire dagli Stati Uniti. Giuseppe deve passare del tempo qua, deve essere lui a dettare la strategia. Adesso devi pensare a salvarti e progettare la prossima stagione, la Fiorentina deve avere un progetto chiaro per tornare a lottare per l'Europa.
