Bardazzi: “Al primo soffio di vento vai in difficoltà. Serve un leader”

Leonardo Bardazzi, nel corso del suo intervento al Pentasport, ha analizzato la sconfitta con il Como che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia: Le sue parole:
E' già il secondo anno consecutivo che la Fiorentina esce agli ottavi di finale, ma la cosa più grave è come sei andato fuori: il Como di ha dato una lezione di calcio. Il loro è un progetto calcistico invidiabile. La Fiorentina è una squadra che va in difficoltà al primo soffio di vento, e questo dato è molto più allarmante dell'eliminazione dalla Coppa Italia. La direzione del mercato la capisco fino ad un certo punto: Fabbian mi piace, Brescianini non è un campione ma è utile; alla Fiorentina, però, serve un leader in difesa e un mediano da schierare accanto a Fagioli. Fazzini a Bologna? Sono arrivati Fabbian e Brescianini che, si hanno molti pregi ma anche difetti che sono gli stessi di Fazzini: nessuno di loro difende. Adesso è tornato dopo un infortunio e te lo vendi dopo averlo pagato 10 milioni? Io spero che rimanga a Firenze, ma c'è bisogno di un progetto tecnico. Su Fortini ho sentito dire di tutto, è vero ha giocato male così come Comuzzo ma vogliamo capire perché sono in difficolta? Fortini l'anno scorso è stato tra i migliori in Serie B ed è arrivato a giocare in A senza contratto e questo è stato il primo errore: i nostri giovani devono essere protetti.
Sicuramente verrà seguita la volontà di Rocco al 100%. So che verrà spesso a Firenze, ovviamente quando sarà impossibile. Non potrà mai essere il padrone come lo era Rocco, hanno due caratteri completamente diversi. La figura di riferimento sarà il presidente ma a mandare avanti l'azienda saranno i manager: Alessandro Ferrari, Mark Stephan e Fabio Paratici.
