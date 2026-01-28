Claudio Piccinetti, ex calciatore e anche allenatore delle giovanili viola, ha parlato a Lady Radio della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Piccinetti: “Non so se ci salveremo. Il vero problema è in difesa”
news viola
Piccinetti: “Non so se ci salveremo. Il vero problema è in difesa”
Le parole di Claudio Piccinetti sul momento che sta vivendo la Fiorentina: dagli errori commessi fino al mercato di gennaio
Il Como è avanti anni luce rispetto alla Fiorentina, sia come gioco che come qualità. Fabregas è l'allenatore con l'idea di gioco più all'avanguardia di tutta Europa. I viola, ad oggi, non possono reggere il confronto. Dopo la vittoria con il Bologna la gente continua a dire "tanto ci salveremo". Io non sono d'accordo. Non sono pessimista, ma realista. Vanoli ha detto che la squadra non sa soffrire, ma il calcio non è solo quello. Il problema qui non è saper soffrire, ma il fatto che molti giocatori non sono in grado di giocare nella Fiorentina. Non vedo idee chiare. Anche con il Cagliari sapevi che loro avrebbero fatto una partita super difensiva e non hai agito di conseguenza. Fino ad ora dal mercato sono arrivati solo calciatori offensivi, quando il problema è soprattutto in difesa. Fagioli ha bisogno di un centrocampista di sostegno in fase difensiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA