Amoruso critica Fortini e i singoli: “Così la difesa crolla”

Le parole di Lorenzo Amoruso al Pentasport di oggi.
Oggi, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport,  Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, ha parlato dopo la sconfitta di ieri sera contro il Como in Coppa Italia:

L'anno scorso avevi gli stessi problemi solo che De Gea parava tutto e Kean segnava sempre. Non sono sorpreso dal comportamento della difesa, ma dal fatto che non siano arrivati difensori a comandare il reparto e che avessero una resistenza tecnico / tattica a fare la differenza. Giocando palla dietro, non fai altro che aiutare l'altra squadra a salire...

Quanto incidono gli errori dei singoli?

Fortini non ha più azzeccato una prestazione da quando si parla di lui sul mercato; prima era più voglioso e attento. Gli errori sono soprattutto dei singoli e la cosa più spaventosa è che tutti gli errori dei singoli, si aggregano ad una difesa spaventosa e per l'allenatore diventa una missione impossibile. Sento dire che la difesa dovrebbe impostare: no! La difesa deve difendere; invece concede agli avversari dei gol che nemmeno si merita.

 

 

