Baiano elogia il Como: “Hanno speso 130 milioni, così si costruisce”

Ciccio Baiano, ex attaccante viola, ha parlato a Radio Bruno durante il Pentasport per commentare l'uscita dalla Coppa Italia per mano del Como:
Il Como è forte. In questo momento sta meglio di tutti e ha un allenatore che ha trovato l'ambiente giusto e riesce a lavorare bene, si vede che vogliono vincere la Coppa Italia. Il nostro obiettivo, invece è quello di salvarsi. Non sono stupito dal Como, perché ha speso circa 130 mln per il mercato: stanno facendo le cose come dovrebbero essere fatte nel calcio.
Il fatto che il Napoli sia in emergenza, è un grandissimo vantaggio: gli mancano giocatori importantissimi. Piccoli mi sembra in crescita, più in forma rispetto alle prime partite. Arrivare per quella cifra non l'ha aiutato e se devo scegliere, scelgo tutta la vita Kean.
