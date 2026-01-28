L'ex attaccante viola, Roberto Pruzzo, ha parlato a Lady Radio della situazione in casa viola. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Pruzzo: “Alla Fiorentina mancano certezze. Serve un titolare d’esperienza”
news viola
Pruzzo: “Alla Fiorentina mancano certezze. Serve un titolare d’esperienza”
Le parole dell'ex calciatore della Fiorentina, Roberto Pruzzo, dopo l'uscita dei viola dalla Coppa Italia con il Como
Il dato negativo è sicuramente la facilità con cui la squadra prende gol. Se ti vuoi salvare la prima cosa è sistemare la difesa. Inserire i nuovi in questo contesto non è semplice. Tra poco siamo a febbraio e non abbiamo certezze, questo è un limite che una squadra non si può permettere. Almeno un reparto deve avere un'identità. In difesa l'unica certezza è il portiere, che comunica con difficoltà ai compagni e questo è un suo limite. La coppia centrale non è una coppia perché uno dei due va per conto suo. Serve un titolare con esperienza, l'usato sicuro, ma è difficile trovarlo. L'attacco è il reparto messo meglio, soprattutto se torna il vero Kean. Fabbian? Sono convinto che possa fare il centravanti, guardando le sue caratteristiche.
© RIPRODUZIONE RISERVATA