Pruzzo: “Alla Fiorentina mancano certezze. Serve un titolare d’esperienza”

Le parole dell'ex calciatore della Fiorentina, Roberto Pruzzo, dopo l'uscita dei viola dalla Coppa Italia con il Como
L'ex attaccante viola, Roberto Pruzzo, ha parlato a Lady Radio della situazione in casa viola. Le sue parole:

Il dato negativo è sicuramente la facilità con cui la squadra prende gol. Se ti vuoi salvare la prima cosa è sistemare la difesa. Inserire i nuovi in questo contesto non è semplice. Tra poco siamo a febbraio e non abbiamo certezze, questo è un limite che una squadra non si può permettere. Almeno un reparto deve avere un'identità. In difesa l'unica certezza è il portiere, che comunica con difficoltà ai compagni e questo è un suo limite. La coppia centrale non è una coppia perché uno dei due va per conto suo. Serve un titolare con esperienza, l'usato sicuro, ma è difficile trovarlo. L'attacco è il reparto messo meglio, soprattutto se torna il vero Kean. Fabbian? Sono convinto che possa fare il centravanti, guardando le sue caratteristiche.

