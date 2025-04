Bocci: “Adli? Ci penserei bene prima di non riscattarlo. Gud deve rimanere”

I singoli

"l problema della gara di Roma, è la partita di giovedì. La stanchezza della trasferta, il grande impegno fisico, porteranno dei problemi alla squadra viola. Adli? Il suo voto è 7. Dopo un buon primo tempo è calato, però ha fatto un gol e un grande assist. E' un giocatore su cui la Fiorentina deve ragionare molto per non riscattarlo. Folorunsho? Si merita un 6. Ha giocato in una posizione che non è nelle sue corde. Non ho visto giocare con attenzione il Betis, però l'esterno sinistro è una saetta. Non so se Folorunsho potrà contrastarlo, ma neanche Parisi è l'ideale in questo. Mi sembra difficile non chiamare in nazionale un giocatore come Mandragora. In questo momento ogni cosa che tocca la trasforma in oro. Gudmundsson? Deve giocare sempre e la Fiorentina dovrà riscattarlo. Insieme a Kean è il giocatore più forte della rosa. E' indiscutibile il valore di questo ragazzo.