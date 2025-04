Commisso saluta e torna in America. Da Kean al Franchi: gli argomenti affrontati

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ripartirà oggi per gli Stati Uniti con un bilancio molto positivo del suo mese a Firenze: la squadra di Palladino non ha mai perso, raccogliendo quattro vittorie e tre pareggi e centrando anche la semifinale di Conference League. Commisso ha seguito la squadra da vicino, mostrando sostegno sia in campo che fuori, e confermando la volontà di ripartire da Palladino per il prossimo anno.