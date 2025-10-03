Bardazzi si domanda: “Come farà Piccoli a condividere lo spazio con Kean?”

Le debolezze del momento viola

Due talenti come Gud e Fagioli, la Fiorentina non può perderli. Penso che la comunicazione con loro sia importante: sembra che abbiano perso l'entusiasmo di giocare, ma hanno assolutamente tutte le potenzialità per rendere al meglio in questa squadra. Gudmundsson deve cambiare intensità, altrimenti risulta quasi fastidioso vederlo in campo.