Bardazzi si domanda: “Come farà Piccoli a condividere lo spazio con Kean?”

Leonardo Bardazzi ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per quanto riguardo all'aria che tira intorno allo spogliatoio viola prima della partita contro la Roma.
Vi proponiamo le affermazioni di Leonardo Bardazzi in quanto alle difficoltà della Fiorentina prima della partita con la Roma.
Mi aspetto di più da tutti. Spero che questa vittoria cambi qualcosa. Se questo gruppo è davvero coeso come dice il mister, mi aspetto una reazione almeno caratteriale. Adesso tocca ai giocatori dimostrare. La partita di ieri sera ti aiuta a respirare, nella consapevolezza, però, di essere ancora "malati" e che per guarire non basta un 2-0 col Sigma Olomouc. Piccoli bravo a sfruttare quella palla goal: ha grinta e potenza, sicuramente sarà utile. Ho qualche dubbio solo su come condividerà lo spazio con Kean. Su Dzeko invece sono un po' perplesso, 39 anni sono tanti.
Le debolezze del momento viola—
Due talenti come Gud e Fagioli, la Fiorentina non può perderli. Penso che la comunicazione con loro sia importante: sembra che abbiano perso l'entusiasmo di giocare, ma hanno assolutamente tutte le potenzialità per rendere al meglio in questa squadra. Gudmundsson deve cambiare intensità, altrimenti risulta quasi fastidioso vederlo in campo.
