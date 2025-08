Bardazzi: “Ora il salto di qualità. Difesa della rosa, Fagioli e un attaccante”

"Importante fare muro in uscita. Mi auguro sia l'estate della difesa di questa squadra per alzare l'asticella delle ambizioni"

Beltran ? "Dopo due anni deludenti riprendere quello che si è speso, non sarebbe poco. In termini di resa rispetto all'investimento qualcosa è mancato. Se la Fiorentina prende un nuovo attaccante, potrebbe fare un salto di qualità , ma va scelto bene".

Calciomercato? "Importante fare muro in uscita. Mi auguro che questa sia l'estate della difesa di questa squadra per alzare l'asticella delle ambizioni, anche spendendo di più in termini di ingaggi. Ci aspettano settimane intense di mercato, dopo la pausa di riflessione annunciata da Pioli. Quando si tornerà dall'Inghilterra, con i test fatti, ci sarà da sistemare delle pedine. Per migliorare il sesto posto e vincere questa benedetta Conference, serve un salto di qualità a livello tecnico. Un centrocampista (è Sohm?) e un attaccante al posto di Beltran".