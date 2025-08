CorSport: “Sohm ci siamo! Pradè prepara l’offerta decisiva. Ecco quando si chiude”

La formazione di Stefano Pioli ha bisogno di quel tipo di caratteristiche: il classico calciatore d'interdizione che aggiunga muscoli a un reparto più che altro tecnico, almeno per il momento. Lo svizzero corrisponde a quell'identikit, e in più non avanza certo richieste economiche fuori dai parametri del club di Commisso .

C'è fiducia sulla buona riuscita dell'operazione, si percepisce ottimismo da entrambe le parti. La Fiorentina sa cosa deve fare per portare a termine il negoziato: avvicinarsi alla domanda del Parma. Il che non significa offrire per forza una cifra onerosa come 20 milioni di euro, ma trovarsi a metà strada rispetto all'offerta iniziale di 13 milioni. Ne servono 15-16 per la fumata bianca. Saranno ore di valutazioni e presumibilmente di passi in avanti concreti. I viola lavorano con regolarità sullo sfoltimento della rosa anche per questo. A giorni è attesa la stretta finale per Simon Sohm.