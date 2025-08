VN – Ottimismo per Beltran al Flamengo. Prima apertura al trasferimento: il punto

Arrivano importanti aggiornamenti rispetto alla situazione di Lucas Beltran, su cui ha messo gli occhi il Flamengo. La trattativa è ben avviata ma la volontà dell'argentino, di restare in viola, non ha fatto ancora arrivare la proverbiale fumata bianca per il trasferimento. nelle ultime ore, però, si registra un certo ottimismo in casa Viola rispetto alla buona riuscita dell'operazione.