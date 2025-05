Bardazzi: “Kean via solo per un top club. La Fiorentina deve aggiungere talento”

Sono giorni amari per chi ama la Fiorentina. Siamo arrivati alla fine della stagione, nel momento in cui si decidono i trofei e i piazzamenti importanti. La grande amarezza è legata al fatto che in Italia hanno vinto tutti, tranne la Fiorentina . Domani l'unica possibilità è vincere, sapendo che è molto complicato che il Lecce vinca a Roma. Anche se i giallorossi daranno tutto.

Palladino?

"Mi aspettavo che difendesse il proprio operato. Per fare lo scalino che è mancato negli ultimi anni, sarà fondamentale trattenere i migliori e aggiungere qualità. Kean, De Gea e Dodo andranno trattenuti. Mi piace l'idea di far giocare i giovani, visto che Firenze ha sempre supportato i ragazzi delle giovanili. Con fatica è stato formato un bel gruppo, per questo non andrà distrutto quanto fatto. Servirà uno sforzo economico importante, però la Champions League è alla portata. Dovrai migliorare le seconde linee, visto che dalla panchina nessuno ha inciso. L'identità di gioco non c'è mai stata, però sul mercato la società dovrà seguire Palladino. Mi aspettavo la sua conferma, ma non il prolungamento. Non mi ha convinto del tutto, però i punti fatti sono stati tanti. Non è tutto da buttare."