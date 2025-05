MVP Serie A: Kean e De Gea a bocca asciutta. Tutti i premi della stagione

Tra i candidati c'erano anche due giocatori della Fiorentina: niente da fare per David De Gea e Moise Kean per gli MVP in Serie A

La Lega Serie A ha assegnato ieri sera i premi ai migliori giocatori per la stagione 2024/25. Tra i candidati nei vari ruoli c'erano anche due calciatori della Fiorentina: David De Gea e Moise Kean. Niente da fare per i due viola che non hanno ricevuto alcun riconoscimento, nonostante la stagione da protagonisti con la Fiorentina. L'estremo difensore si è dovuto arrendere a Svilar della Roma che ha vinto il premio come miglior portiere. In attacco, invece, ad avere la meglio è stato Mateo Retegui, capocannoniere del campionato con l'Atalanta.