MVP Serie A: tra i candidati ci sono due calciatori della Fiorentina

Arriveranno i riconoscimenti per le grandi prestazioni dei due?

La Lega Serie A ha reso note le terzine dei Top 3 calciatori per ruolo del massimo campionato , dai migliori giovani agli attaccanti passando da portieri, difensori e centrocampisti. Cinque di questi 15 verranno premiati, più un sesto che vincerà il premio di MVP della stagione:

Top 3 Under 23 – Esposito (Empoli); Paz (Como); Yildiz (Juventus)

Come per le passate stagioni, nessun calciatore può aggiudicarsi un premio in più di una categoria.