Scanagatta: “Palladino tira acqua al suo mulino, ma il gioco non c’è mai stato”

Palladino e i risultati ? "Si difende dalle critiche e tira acqua al suo mulino, capisco che lui faccia il conto dei punti totali. Siamo noi a vedere le occasioni sprecate contro le piccole. Il campionato è stato vinto dal Napoli con uno dei punteggi più bassi, non c'è stata una squadra dominante. Era un campionato in cui le squadre che mitravano ad entrare in Europa hanno fatto più punti dell'anno scorso, mentre chi di solito dominava lassù ha fatto maggiore fatica".

Conferma? "Il gioco non c'è mai stato, ma è inutile continuare a discuterlo, visto che Commisso lo ha già confermato e non cambierà mai idea. Bisogna solo sperare che la società faccia acquisti giusti e non è facile senza l'Europa, perché si è meno appetibili. Vincendo domani, ci sarà il rammarico perché con pochi punti in più saremmo arrivati ad altri risultati. Però non sono stati raggiunti e questo conta".