Baldini: “Vanoli è l’uomo giusto. La Fiorentina può battere la Juventus”

Le parole del giornalista Enzo Baldini in vista di Fiorentina-Juventus. Secondo il noto giornalista la Fiorentina può avere la meglio
Redazione VN

Il giornalista Enzo Baldini, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato in vista della sfida di sabato pomeriggio contro la Juventus. Le sue dichiarazioni:

Contro la Juventus voglio vedere una squadra con identità, voglia di combattere e di vincere. Sono ottimista perché Vanoli è un allenatore serio e molto severo; i giocatori avevano bisogno di cambiare aria. Sono stato il primo a dire che c'erano problemi con Pioli e che c'era la necessità di esonerarlo. La Fiorentina ha bisogno di un uomo di calcio, e Vanoli è l'uomo giusto. Un ricordo di Fiorentina-Juventus? il 3-3 del 1983 con la Juventus in vantaggio e la Fiorentina fu capace di recuperarla; quella partita mi rimarrà nel cuore per sempre. Anche la Juventus ha delle difficoltà, sono convinto che vedremo un'altra Fiorentina e per me può battere la Juventus. Se Keanè in forma per me deve essere lui il titolare, ma allo stesso tempo Piccoli e Gudmundsson si sono trovati molto bene a Genova.

