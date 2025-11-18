Gianfranco Monti è stato ospite negli studi del Pentasport. Nel corso del suo intervento, Monti ha analizzato l'importanza della partita di sabato contro la Juventus. La squadra deve riconquistare i propri tifosi, e con la Juve è l'occasione perfetta. Le sue dichiarazioni:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Fiorentina-Juve occasione d’oro, ora tocca alla squadra”
news viola
Monti: “Fiorentina-Juve occasione d’oro, ora tocca alla squadra”
Monti analizza Fiorentina-Juve: occasione unica per ripartire, ritrovare identità e riconquistare il pubblico viola.
Come si direbbe in Emilia: "Mi è scesa un po' la catena" ma la partita di sabato è pur sempre Fiorentina-Juventus. Sono pienamente d'accordo con Vanoli quando dice che dobbiamo pensare partita dopo partita. Sabato la vedo troppo bene perché è un'occasione troppo ghiotta; loro sanno che devono riconquistarci. I tre punti sarebbero meravigliosi, anche perché ti darebbero una grande spinta. Dopo la Juventus vai a Bergamo e quella è un'altra finale. Provo a mettermi nei panni di colui che sta guidando un gruppo: Pioli, già dalla seconda giornata, ha iniziato a cambiare tanto. Sono sicuro che Vanoli cercherà di fare meno danni possibili, mi è piaciuto tantissimo e sono sicuro che vedremo una Fiorentina semplice. Spero che Kean abbia un po' di senso di rivalsa e che ci dia una gioia contro la sua ex squadra. Gudmundsson l'ho visto meglio a Genova, anche se non era in coppia con Kean ma con Piccoli, e insieme non mi sono dispiaciuti. Moise è un attaccante puro, ma se vuole fare il salto di qualità deve mettersi a disposizione della squadra. Fortini mi piace veramente tanto, ma c'è un altro giovano da cui mi aspetto tanto: Fazzini. Io sono sicuro che se Spalletti avesse potuto scegliere una squadra da affrontare in questo momento, non avrebbe mai optato per la Fiorentina. Quando andammo in C era un disastro totale, ma allo stadio c'erano sempre 30 mila persone e questa è l'anima di Firenze. L'amore di Firenze c'è, ma tocca a loro riconquistarci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA