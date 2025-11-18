Masini: “Kean è un solista. Con Gosens farei la difesa a 4, anche Comuzzo terzino”

Masini analizza Fiorentina-Juve: fiducia in Vanoli, difesa da sistemare e Kean “solista” da integrare meglio nel gioco viola.

Marco Masini, cantautore e grande tifoso viola, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:

La Juventus —

Sono abbastanza convinto che se dovessimo affrontare squadre come Verona o Parma sarebbe più difficile, specialmente a livello mentale. Partire con una sfida così importante potrebbe far sì che i giocatori scendano in campo con più concentrazione. Sicuramente anche lo stadio sarà più “chiassoso” del solito, anche se non sembra esserci la stessa affluenza di sempre.

Spalletti e Vanoli —

Con Spalletti parlo di tutto tranne che di calcio, ma è probabile che questa partita la senta particolarmente e avrebbe preferito un altro avversario per ripartire. In questo momento il cambio di allenatore qualcosa di diverso lo darà, anche perché fare meno di prima è difficile. Con l’arrivo di Vanoli potrebbero venir fuori due giocatori: Sohm, che ultimamente mi è piaciuto, e Gudmundsson che con la Nazionale ha dimostrato di avere tanto talento. Penso che Vanoli si sia concentrato sul vero punto debole della Fiorentina: la difesa.

L'attacco —

Una cosa che ho notato è che, con Piccoli, i due attaccanti si sono cercati lavorando a stretto contatto. Con Kean è più difficile farlo, deve giocare più con la squadra? Ti rispondo con un esempio del mio mondo: ho conosciuto molti chitarristi che negli assoli erano dei mostri, mentre quando dovevano seguire la cantante andavano in difficoltà. Ecco, per me Kean è un grande solista.

Avessi Gosens, schiererei la difesa a 4. Rischierei addirittura Comuzzo terzino destro. Altrimenti puoi provare un albero di Natale: Fazzini può fare un po' quello che faceva Bove lo scorso anno, Kean più staccato davanti e Gudmundsson libero di muoversi come vuole ma restato pur sempre in avanti. Mandragora e Nicolussi Caviglia invece schierati come play.