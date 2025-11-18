Ferrara: “Contro la Juve serve fame, la Fiorentina deve ritrovarsi”

Il giornalista, Benedetto Ferrara, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. La sua opinione in vista di Fiorentina-Juventus:
Il mood diverso verso la partita è dovuto dalla classifica. Resta una sfida comunque particolare contro una squadra sportivamente nemica, ma adesso conta fare punti non vincere contro la Juventus. La storia della partita resta, ma quest'anno è una sfida per salvare la pelle contro una Juventus che non è messa benissimo. E' vero che queste partita si preparano da sole, ma questa Fiorentina ha tante cose da migliorare. Ovviamente vincere contro la Juventus sarebbe una bella ripartenza, anche dal punto di vista dell'autostima, ma adesso la Fiorentina deve lavorare partita dopo partita. Il centrocampo della Fiorentina è scollegato sia dalla difesa che dall'attacco. Piccoli, Kean e Gudmundsson è un attacco da Europa, ma il problema è che il centrocampo viola non ha personalità. Bisogna vedere in che ottica è entrata la Fiorentina, se si presenta come una squadra affamata di fare risultato non sarà semplice per la Juventus. Anche la squadra di Spalletti non ha grande personalità; da ora in poi saranno tutte partite importanti e sabato valuteremo l'impatto di Vanoli. Ancora biglietti disponibili? Il tifoso non è che perde la sua fede, ma fa anche i suoi calcoli. Se da tempo vede brutte partite di una squadra senza anima, in più i costi non sono bassissimi.. quindi arriva a fare un passo indietro. Allo stesso tempo però, sono convinto che se la Fiorentina torna ad essere la Fiorentina, e ad onorare la maglia, le persone tornano allo stadio.
