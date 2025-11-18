L'ex attaccante viola Francesco "Ciccio" Baiano è intervenuto durante Il Pentasport di Radio Bruno. Le sue dichiarazioni:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Baiano: “La squadra viene prima di tutto. Quando Bati segnava io godevo”
news viola
Baiano: “La squadra viene prima di tutto. Quando Bati segnava io godevo”
Ciccio Baiano: "La squadra viene prima di tutto, gol subiti da sistemare e i giocatori devono adattarsi a Vanoli"
Come si batte la Juve? Facendo un gol in più dell'avversario. Da ciò che si è visto dall'inizio della stagione la cosa primaria da sistemare sono i troppi gol subiti. Per l'organico che ha, nessuno si sarebbe aspettato un avvio del genere; inoltre quando ci sono questi momenti tutto diventa più complicato. Io ho sempre messo la squadra davanti a tutto: quando Bati faceva gol io godevo. Se pensi con l'io e non col "noi" vai poco lontano. Io non credo che Gudmundsson si trovi meglio con Piccoli che con Kean. Spesso si dice che il giocatore non rende perché il tecnico non lo schiera nella posizione giusta, io invece penso che se il giocatore non trova la posizione non è un giocatore. Vanoli ha detto una cosa sacrosanta affermando che devono essere i giocatori ad adattarsi a lui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA