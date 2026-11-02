L'analisi sul poco utilizzo di Goncalves

Redazione VN
REGGIO EMILIA STADIO MAPEI STADIUM SERIE A FIORENTINA VS SASSUOLO

VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare

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Il giornalista, Enzo Baldini, ha commentato la vittoria della Fiorentina con il Sassuolo ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole su alcuni giocatori che vorrebbe vedere in campo:

Mi auguro che Vanoli abbia capito che Goncalves non deve stare in panchina. Deve smetterla di parlare di puzzle, non ci interessano i giocattoli a noi. Il portoghese deve giocare, ha talento e lo riconfermerei con Oulai con la Juventus. Noi abbiamo più qualità dei bianconeri, non hanno un Mastantuono o un Goncalves. McKennie poi non sarà dalla partita per un problema. La Fiorentina, quindi, la vedo avanti.
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