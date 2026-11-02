L'analisi sul poco utilizzo di Goncalves
VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare
Il giornalista, Enzo Baldini, ha commentato la vittoria della Fiorentina con il Sassuolo ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole su alcuni giocatori che vorrebbe vedere in campo:
Mi auguro che Vanoli abbia capito che Goncalves non deve stare in panchina. Deve smetterla di parlare di puzzle, non ci interessano i giocattoli a noi. Il portoghese deve giocare, ha talento e lo riconfermerei con Oulai con la Juventus. Noi abbiamo più qualità dei bianconeri, non hanno un Mastantuono o un Goncalves. McKennie poi non sarà dalla partita per un problema. La Fiorentina, quindi, la vedo avanti.
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