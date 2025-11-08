Oggi, nel corso del Pentasport di Radio Bruno, Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, si è così espresso per quanto riguarda l'attuale Fiorentina dopo l'arrivo del nuovo mister.
Amoruso: “Vanoli quello giusto; adesso i calciatori non hanno più scuse”
A voi le parole di Lorenzo Amoruso al Pentasport di oggi.
Le impressioni su Vanoli—
Inizia l'avventura di Paolo Vanoli. Secondo me è un grande allenatore, giovane ma con la giusta esperienza. Ha tutte le carte in regola per fare bene, anche se la squadra non è assemblata al meglio per il suo tipo di gioco. In più non c'è nessuno che riesca a dare tranquillità ai giocatori che scendono in campo, quindi c'è da fare un grande lavoro a livello mentale.
Cosa (non) serve e cosa manca a questa Fiorentina—
Gli allenamenti servono a poco in questo momento. La partita di domani è importantissima: il Genoa viene da una vittoria fondamentale. Se prima il problema erano il ds e l'allenatore, adesso i calciatori non hanno più scuse. La squadra non ha tante soluzioni, per esempio manca un esterno vero. Adesso non si può far nulla se non sperare che ci sia un giocatore da prendere a zero.
Tra tattiche e previsioni—
Ora è difficile pensare di cambiare subito modulo: Vanoli cercherà di mettere in campo chi ha davvero qualcosa da dare per la durata di tutta la partita. Servono uomini che si facciano rispettare, capaci di far notare al mister la loro presenza e voglia di aiutare la squadra. Finora, vedendo le partite giocate, trovo pochissimo da cui ripartire: bisogna proprio ricominciare da zero. Tutto ciò che è successo la scorsa stagione - come il successo di Kean, De Gea, e altri - non esiste più. Domani sarà impegnativo da tutti i punti di vista: tattico, fisico... Hanno cambiato allenatore e sono entusiasti per l'ultima vittoria, ma alla Fiorentina non deve interessare: deve scendere in campo con la convinzione di dare di più. Non ci deve essere nemmeno un minuto di sosta: solo amor proprio sia in quanto giocatori che in quanto squadra. Vorrei vedere un buon gioco, coi calciatori che si aiutano tra loro.
