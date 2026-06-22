L'ex giocatore viola Lorenzo Amoruso, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il mercato della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Staff medico con mancanze. Beltran? Non tutti la pensano come Palladino”
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Amoruso: “Staff medico con mancanze. Beltran? Non tutti la pensano come Palladino”
L'opinione di Lorenzo Amoruso sul mercato in entrata e in uscita della Fiorentina
Di parole ne sono state dette tante, adesso servono i fatti. I nomi che escono sono tutti interessanti, ma serve concretizzare: il campo dirà la verità. Koleosho? È il tipico calciatore al quale si può credere in questo momento: Paratici ha parlato di formare una situazione futuristica. Non è ancora formato, ma ha buone prospettive. Sono investimenti che la Fiorentina si deve e può permettere. Poi devono essere bravi nel mettere in condizione il calciatore di esplodere. Non gli devono far pesare la sua evoluzione.
Staff medico—
Non voglio criticare lo staff medico ma qualcosa di strano c'è stato, troppe mancanze. Se certe cose a Paratici non sono piaciute, sta cercando persone di cui ha più fiducia. Nel rapporto allenatore-dottore non ci può essere discordanza. Assurdo dire di Kean che ha fatto doppia seduta. Solomon? Ha sempre avuti problemi a livello fisico, è un giocatore esplosivo, va trattato in una certa maniera e certe cose vanno sapute fare. Solomon ha tante caratteristiche.
Lucas Beltran—
È una bocciatura. Il mercato argentino non ha tanti soldi a disposizione, quindi è brutto tornare a casa venendo pagato la metà, sarebbe un fallimento. Lui deve ricominciare e se il River Plate gli dà la possibilità di giocare in maniera continuativa lo deve fare. Poi ci sono le condizioni, come abbassarsi lo stipendio. Altrimenti stai alla Fiorentina in tribuna. Non sono tutti folli come Palladino che l'ha fatto giocare in tutti i ruoli. Non mi è mai sembrato un attaccante che potesse fare tanti gol.
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