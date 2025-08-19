Viola News
l'opinione

Amoruso: “Dzeko farà 15 gol. Pongracic può imparare tanto da Pioli”

Pongracic
Le parole dell'ex calciatore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, sulla squadra viola e il mercato che deve fare per completare la rosa
Redazione VN

L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, ha parlato durante il "Pentasport" di Radio Bruno del momento della Fiorentina:

"Dzeko farà 15 gol in stagione. Il senso della rete non si perde con gli anni. In più, è un giocatore in grado di svariare sul fronte offensivo. La sua tecnica di base è migliore di quella di Kean. Costruisce le azioni in attacco".

Pongracic?

—  

"La Fiorentina della scorsa stagione aveva tanti calciatori in grado di creare gioco. Palladino ha deciso di rinunciare ad un giocatore come il croato, per avere un difensore più bravo in marcatura. Pongracic sta migliorando. Potrà trarne vantaggio da Pioli, visto che hanno fatto lo stesso ruolo. Potrà spiegargli tutto sulla fase difensiva".

Il mercato

—  

"La Fiorentina dovrà prendere ancora due calciatori di fascia medio/alta per essere completa. Molto dipenderà dall'esperienza dell'allenatore per far crescere questa rosa".

