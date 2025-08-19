David Guetta: Dzeko meglio di Toni? Partecipa alla sfida di beneficenza

Con l'inizio ufficiale della stagione viola, parte puntualmente la nuova sfida a scopo benefico di David Guetta. Il direttore del "Pentasport" di Radio Bruno stavolta si tuffa nel passato ricordando l'arrivo di ritorno di Luca Toni nel 2012, accompagnato dallo scetticismo generale. In quell'occasione la scommessa era se il centravanti Campione del Mondo fosse riuscito a segnare 8 gol in una stagione, con campionato e Coppa Italia. Toni ce la fece, smentendo così le perplessità sul suo arrivo.