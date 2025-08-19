Con l'inizio ufficiale della stagione viola, parte puntualmente la nuova sfida a scopo benefico di David Guetta. Il direttore del "Pentasport" di Radio Bruno stavolta si tuffa nel passato ricordando l'arrivo di ritorno di Luca Toni nel 2012, accompagnato dallo scetticismo generale. In quell'occasione la scommessa era se il centravanti Campione del Mondo fosse riuscito a segnare 8 gol in una stagione, con campionato e Coppa Italia. Toni ce la fece, smentendo così le perplessità sul suo arrivo.
David Guetta: Dzeko meglio di Toni? Partecipa alla sfida di beneficenza
la sfida benefica
David Guetta: Dzeko meglio di Toni? Partecipa alla sfida di beneficenza
Guetta si chiede se Dzeko, quattro anni in più di quelli di Toni al ritorno nel 2012, riuscirà ad arrivare a quota dieci gol in stagione
Dzeko, la scommessa—
Oggi Guetta si chiede se Dzeko, che all'arrivo a Firenze ha quattro anni in più di Luca e la Conference a disposizione, riuscirà ad arrivare a quota dieci. Chi ci crede può scommettere e vincere una merenda-cena da consumare a traguardo raggiunto, perdendo invece andrà fatta una donazione a Matrix: per partecipare bisogna inviare un messaggio a Radio Bruno, al 347-5551285.
