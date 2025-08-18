Gazzetta sulla difesa: “Pongracic scala le gerarchie. Pablo Marì può salutare”

La Gazzetta dello Sportsi è soffermata sulle gerarchie in casa Fiorentina. Stefano Pioli ha le idee molto chiare e in difesa qualcosa può ancora cambiare. Infatti, Pablo Marì era partito titolare per poi perdere il posto a favore di Marin Pongracic. Adesso lo spagnolo potrebbe addirittura partire: