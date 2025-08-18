Gazzetta sulla difesa: “Pongracic scala le gerarchie. Pablo Marì può salutare”

La Gazzetta dello Sportsi è soffermata sulle gerarchie in casa Fiorentina. Stefano Pioli ha le idee molto chiare e in difesa qualcosa può ancora cambiare. Infatti, Pablo Marì era partito titolare per poi perdere il posto a favore di Marin Pongracic. Adesso lo spagnolo potrebbe addirittura partire:
Ma anche Pongracic ha scalato le gerarchie e si è sistemato al centro della difesa bruciando la concorrenza dello spagnolo Pablo Mari che con Raffaele Palladino, che lo aveva avuto a Monza, in campionato aveva il posto fisso, ma in Conference non era in lista. Ora Marì potrebbe addirittura salutare. Da qui al 1° settembre non sono esclusi colpi di scena.
