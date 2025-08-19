CorSport e i rinnovi: “Kean? Nessuna novità. Mandragora, Pradè non ha fretta”

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla situazione rinnovi in casa Fiorentina. Nessuna novità significativa sul fronte Kean. Le parti in causa sapevano che la trattativa per il rinnovo dell'ex Juventus non sarebbe stata così automatica.
Resta ottimismo perché tutti sono d'accordo sul fatto di provare a consolidare un accordo già lungo di per sé, ma bisognerà trovare la quadra sulle cifre: la trattativa va comunque avanti. Un po' diverso il discorso relativo a Mandragora, ancora in stallo. I suoi procuratori hanno fatto capire alla Fiorentina di aspirare a un ingaggio leggermente più alto dell'anno scorso: ad oggi questo aumento non è arrivato.
Anche in questo caso la discussione va avanti, ma il club viola non ha fretta di chiudere subito, potendo contare su una clausola di rinnovo al 2027 nel caso in cui Mandragora giocasse almeno 25 gare da 45 minuti.
