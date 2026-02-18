Amoruso: “La partita importante è il Pisa. Domani gente pesante in campo”

Contro il Pisa sarà vietato sbagliare. Le convocazioni di Vanoliper la trasferta in Polonia fanno capire chiaramente quale sia la priorità, ed è la Serie A. In Conference mi aspetto molto turnover, ma vedo comunque in campo giocatori importanti e strutturati come Gosens, Ndour, Piccoli e Fabbian. A livello mentale la squadra mi sembra stare bene: ho la sensazione che il gruppo si sia compattato e che proprio questa unione possa fare la differenza. Vincere aiuta a vincere, quindi non snobberei affatto questa competizione. Anzi, in Europa puoi giocare con più libertà. Siamo noi italiani e spagnoli a puntare molto sulla tattica per mettere in difficoltà e soggezione gli avversari