Roggi: “Sorpreso dalla stagione viola. Rugani? Darà una grande mano”

Sono sinceramente sorpreso dall’andamento della stagione della Fiorentina. Anch’io facevo parte di quell’85% di tifosi soddisfatti del mercato estivo, a cui avevo dato un giudizio positivo. Sono convinto che Rugani possa offrire un contributo importante alla difesa: è stato scelto da uno come Paratici, che avrà sicuramente voglia di fare bella figura. Il reparto arretrato, però, finora ha deluso: i gol subiti sono stati troppi. Penso che la Fiorentina abbia pagato il fatto che diversi giocatori chiave non abbiano mantenuto le prestazioni e le aspettative della scorsa stagione.