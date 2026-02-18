Roggi: “Sorpreso dalla stagione viola. Rugani? Darà una grande mano”

L'opinione dell'ex viola Moreno Roggi, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, per parlare della sfida di domani in Conference e non solo:
Sono sinceramente sorpreso dall’andamento della stagione della Fiorentina. Anch’io facevo parte di quell’85% di tifosi soddisfatti del mercato estivo, a cui avevo dato un giudizio positivo. Sono convinto che Rugani possa offrire un contributo importante alla difesa: è stato scelto da uno come Paratici, che avrà sicuramente voglia di fare bella figura. Il reparto arretrato, però, finora ha deluso: i gol subiti sono stati troppi. Penso che la Fiorentina abbia pagato il fatto che diversi giocatori chiave non abbiano mantenuto le prestazioni e le aspettative della scorsa stagione.
