Flachi suggerisce: “Chi è andato in Polonia metta in difficoltà l’allenatore”

Francesco Flachi
L'opinione di Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulla partita di Conference
Redazione VN

Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

Chi è partito per la Polonia deve sfruttare questa occasione per mettere in difficoltà l’allenatore nelle scelte future: è il loro compito farsi trovare pronti. Questo è il calcio. So che qualcuno è rimasto a casa e immagino cosa possa pensare chi invece è partito, ma proprio per questo si tratta di un’opportunità importante. Per quanto riguarda la Conference, il nodo centrale resta sempre il campionato, anche considerando una trasferta impegnativa e il viaggio da smaltire. Sta ai calciatori dimostrare di poter fare bene anche in Europa. Contro il Como ho visto la voglia di vincere e non ho avuto la sensazione che la squadra potesse subire gol

