Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Flachi suggerisce: “Chi è andato in Polonia metta in difficoltà l’allenatore”
news viola
Flachi suggerisce: “Chi è andato in Polonia metta in difficoltà l’allenatore”
L'opinione di Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulla partita di Conference
Chi è partito per la Polonia deve sfruttare questa occasione per mettere in difficoltà l’allenatore nelle scelte future: è il loro compito farsi trovare pronti. Questo è il calcio. So che qualcuno è rimasto a casa e immagino cosa possa pensare chi invece è partito, ma proprio per questo si tratta di un’opportunità importante. Per quanto riguarda la Conference, il nodo centrale resta sempre il campionato, anche considerando una trasferta impegnativa e il viaggio da smaltire. Sta ai calciatori dimostrare di poter fare bene anche in Europa. Contro il Como ho visto la voglia di vincere e non ho avuto la sensazione che la squadra potesse subire gol
© RIPRODUZIONE RISERVATA