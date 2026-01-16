Amoruso: “Kean ormai troppo prevedibile, ma il Bologna è pieno di problemi”

Oggi a Radio Bruno, nel corso del Pentasport Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, si è così espresso per quanto riguarda i neo arrivati viola e la gara di domenica.
Sui nuovi acquisti—
Di Solomon e Brescianini ne abbiamo già parlato... Per Harrison ho dovuto chiedere a chi conosce la Premier meglio di me: mi hanno detto che è veloce e ha un buon tiro in porta. Ma non aspettiamoci grandi giocate...
In vista della sfida al Dall'Ara—
Ho seguito Verona - Bologna e ho notato che i problemi dei rossoblù, nonostante la vittoria, sono rimasti. La Fiorentina deve far girare palla velocemente ed essere brava a recuperare palla e ripartire. In questo momento mi preoccupa più la Fiorentina che il Bologna...Dobbiamo concretizzare ed essere cinici; Kean è ormai troppo prevedibile.
