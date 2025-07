Amoruso: “Kean è imprescindibile. Sugli esterni la Fiorentina può migliorare”

"Kean è un giocatore che regala tante opportunità in avanti. E' una punta imprescindibile, ma non solo per la Fiorentina. Negli anni si è migliorato molto. Non ero convinto che scegliesse la strada araba, perché l'ex Juventus è un calciatore competitivo. Non credo possa arrivare una grande offerta per lui dall'Italia, mentre dall'estero è difficile che una big vada su Kean. Allo United servono dei giocatori di livello assoluto. Questa clausola andrà tolta in caso di permanenza. Dopo il 15 di luglio, le squadre che vorranno Kean dovranno presentarsi con molto di più di 52 milioni. Non credo che Piccoli abbia i numeri per sostituire un giocatore del valore di Kean. In caso di partenza dell'ex Juventus, la Fiorentina dovrà investire molti soldi per il centravanti."