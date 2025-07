L’Inter in ansia per Dumfries. TS: “In caso di cessione, Chivu vuole Dodo”

Dumfries via dall'Inter?

Fino al 15 luglio, l’Inter vive giorni di attesa e tensione per la clausola rescissoria da 25 milioni presente nel contratto di Denzel Dumfries, rinnovato a novembre fino al 2028. La clausola, pagabile in un’unica soluzione, è potenzialmente appetibile per i top club europei, anche alla luce della stagione brillante del laterale olandese (15 gol e 8 assist tra club e nazionale).