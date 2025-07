Gazzetta: “City su Dumfries, l’Inter osserva Dodò. Intreccio con Esposito?”

In casa Inter si avvicina una scadenza cruciale: il 15 luglio rappresenta il termine per l'attivazione della clausola rescissoria di Denzel Dumfries. La società si prepara a un bivio strategico, con due piani differenti: uno con l’olandese ancora in rosa e un altro senza di lui. Se dovesse arrivare un’offerta concreta da club come Manchester City o Barcellona, l’Inter dovrà muoversi rapidamente per trovare un sostituto all’altezza, considerando che Darmian e il nuovo arrivo Zielinski offrono opzioni ma non risolvono pienamente il problema della fascia destra.