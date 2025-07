Nazione: “La Fiorentina ha chiamato gli agenti di Piccoli”. E sul centrocampo…

Attaccante, regista e poi gli altri. Fermo restando che intorno a Kean si fa un gran parlare e basta per il momento(il timore è che la questione possa entrare nel vivo più avanti nell'estate, gli agenti di Piccoli sono stati informati di un possibile interesse se qualcuno portasse via Moise), la Fiorentina poi prenderà un'altra mezzala (due se Mandragora non dovesse rimanere)e poi dovrà capire cosa fare sulla fascia destra. Lo scrive la Nazione.