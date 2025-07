Nazione: “Mandragora-Betis, si inserisce Pioli. Ecco la volontà del giocatore”

Rolando Mandragora rimarrà alla Fiorentina?

Redazione VN 6 luglio - 06:33

Rocco Commisso ha rifiutato un’offerta da sei milioni più due di bonus per Rolando Mandragora,deciso a trattenerlo a Firenze. Nonostante l’interesse del Betis Siviglia, spinto dall’allenatore Manuel Pellegrini, la Fiorentina non intende scendere dalla valutazione di 12 milioni per il centrocampista, che ha convinto anche Stefano Pioli a volerlo in squadra.

La prossima settimana è previsto un incontro tra il procuratore di Mandragora e i dirigenti viola per discutere il prolungamento e l’adeguamento del contratto, in scadenza alla fine della prossima stagione. Il giocatore preferisce rimanere a Firenze, in attesa di conoscere la posizione definitiva della società.

Al momento, la Fiorentina non ha preso in considerazione altre offerte per Mandragora, tutte respinte, confermando così la volontà di mantenere il centrocampista nel progetto tecnico. Lo scrive la Nazione.