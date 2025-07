Sky Sport: “Altra offerta del Betis per Mandragora. La risposta della Fiorentina”

Il Betis Siviglia non si arrende. Rolando Mandragora è l'obiettivo numero uno per il centrocampo del club spagnolo. Nei giorni scorsi i primi contatti con l'entourage del giocatore che sembra gradire la destinazione.

Poi, nella giornata di ieri la prima offerta per la Fiorentina: 4 milioni di euro. Rocco Commisso è stato inamovibile, secco no.

Ma Manuel Pellegrini continua il pressing. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Betis ha aumentato l'offerta a 6 milioni più 2 di bonus. La risposta della Fiorentina non è cambiata, per adesso il centrocampista non si muove da Firenze.