VN – Kean pronto a confermare la sua casa a Firenze. Indizio di mercato?

Il giocatore ha vissuto in affitto nella sua prima stagione con la Fiorentina e il contratto annuale sta volgendo ormai al termine. Secondo quanto abbiamo raccolto, il giocatore sarebbe in procinto di rinnovare gli accordi con l'agenzia e confermare la sua abitazione a Firenze. Un segnale, seppur piccolo rispetto alle dinamiche del mercato, che dimostra però come ad oggi nella testa di Kean non ci sia la prospettiva concreta di un trasferimento altrove.