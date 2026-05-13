Amoruso duro: “Fiorentina fragile e senza stimoli. A Roma subiti gol da dilettanti”

Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, ha parlato del presente e del futuro della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno

Alessio Vannini 13 maggio 2026 (modifica il 13 maggio 2026 | 14:10)

Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole:

"Considerando la trasferta di Roma, non credo che la Fiorentina avrà le forze per battere la Juventus. I bianconeri hanno motivazioni reali, la squadra viola no. Speravo di vedere a Roma una Fiorentina serena, capace di giocarsi la partita a viso aperto, ma purtroppo non è stato così. Questa squadra non riesce a tirare fuori nemmeno il lato ludico del calcio: ci sta perdere, ma devi almeno provare a fare la tua partita."

Problema psicologico — "La Fiorentina èfragile a livello psicologico; non è in grado di gestire il risultato nei minuti finali e non mi aspetto una grande reazione caratteriale. La Juventus giocherà la sua gara, anche se il Verona a Torino ha dimostrato che si possono mettere in difficoltà. La verità è che la viola ha una rosa di qualità, ma non riesce mai a esprimerla in campo: manca intesa tra i giocatori."

"A Roma abbiamo subito gol da dilettanti" — "I calciatori dovrebbero capire che queste ultime due giornate possono ancora cambiare i piani della società sul mercato. Non devono pensare che la stagione sia finita solo perché è stata raggiunta la salvezza. A Roma abbiamo subitogol da dilettanti. La Juventus ha esterni rapidi e crossatori precisi: difesa e centrocampo dovranno aiutarsi costantemente, altrimenti il rischio è di subire un'altra imbarcata come quella dell'Olimpico."